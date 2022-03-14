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50 минут назад

Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину

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Правительство ФРГ решило не предоставлять данные о поставках вооружений на Украину, сообщает Associated Press.

Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, меры по засекречиванию сведений приняты для того, чтобы «избежать рисков в сфере безопасности».

«Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать», — сказал, в свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Помимо прочего, в министерстве транспорта ФРГ сообщили, что больше не будут транслировать в режиме реального времени видеозаписи с камер наблюдения с автострад из соображений безопасности.

14 марта депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки оружия Украине лишь затягивают кризис. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране. Она объяснила, что накачка Украины оружием и ее интеграция в альянс вызвали резкую реакцию со стороны России.

9 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки Киеву боевых самолетов не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Он напомнил, что Германия также предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В мире,Сара Вагенкнехт,Олаф Шольц,НАТО,
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