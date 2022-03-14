Германия засекретит данные о поставках вооружений на Украину

Правительство ФРГ решило не предоставлять данные о поставках вооружений на Украину, сообщает Associated Press.

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Как заявил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, меры по засекречиванию сведений приняты для того, чтобы «избежать рисков в сфере безопасности».

«Целью России является перерезать пути поставок (оружия) на Украину и усилить собственную оборону, а мы не хотим этому способствовать», — сказал, в свою очередь, представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Помимо прочего, в министерстве транспорта ФРГ сообщили, что больше не будут транслировать в режиме реального времени видеозаписи с камер наблюдения с автострад из соображений безопасности.

14 марта депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки оружия Украине лишь затягивают кризис. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране. Она объяснила, что накачка Украины оружием и ее интеграция в альянс вызвали резкую реакцию со стороны России.