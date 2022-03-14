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3 часа назад

Депутат бундестага Вагенкнехт выступила против поставок вооружения на Украину

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

В немецком парламенте заявили о вреде поставок вооружения на Украину. По словам депутата Сары Вагенкнехт, санкции против России и поставки вооружения Киеву не решат проблему.

В Германии увидели вред от поставок оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

В интервью влиятельному изданию Die Welt народная избранница заявила, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным - единственный способ положить конец конфликту на Украине.

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Вагенкнехт полагает, что НАТО должно разделить ответственность за происходящее в этой стране, поскольку на Украине проходили учения Североатлантического альянса. Депутат отметила, что гарантированный нейтралитет Украины был бы разумен по многим причинам.

Многие политики в Германии (левые) по-прежнему на стороне России, отмечает немецкое издание BR.

Напомним, в конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия направит Киеву 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

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