В немецком парламенте заявили о вреде поставок вооружения на Украину. По словам депутата Сары Вагенкнехт, санкции против России и поставки вооружения Киеву не решат проблему.

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В интервью влиятельному изданию Die Welt народная избранница заявила, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным - единственный способ положить конец конфликту на Украине.

Вагенкнехт полагает, что НАТО должно разделить ответственность за происходящее в этой стране, поскольку на Украине проходили учения Североатлантического альянса. Депутат отметила, что гарантированный нейтралитет Украины был бы разумен по многим причинам.

Многие политики в Германии (левые) по-прежнему на стороне России, отмечает немецкое издание BR.