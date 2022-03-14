Австралия расширила санкции против РФ

«Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», — говорится в сообщении администрации США.