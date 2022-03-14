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1 час назад

Экс-глава спецслужбы Израиля назвал срок окончания операции на Украине

Елена Прошина

Военный и политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что организованная по приказу президента России Владимира Путина специальная военная операция на территории Украины закончится через месяц-полтора. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Iton.tv».

Экс-глава спецслужбы Израиля назвал срок окончания операции на Украине
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

По его словам, Россия сперва намерена разобраться с «проблемой Украины», а потом перейти к основной — «проблеме НАТО и США». Однако оба этих вопроса будут решаться независимо друг от друга.

Эксперты и экстрасенсы рассказали, когда закончится спецоперация на Украине

Кедми выразил уверенность, что военный конфликт на Украине продлится еще месяц-полтора.

«Россия направила намного меньше сил, чем могла, намного меньше сил, чем боялись. Придя к выводу, что этими силами можно решить проблему. Может быть, это займет больше времени», — заявил он, подчеркнув, что российские эксперты не просчитывали время для каждого этапа специальной военной операции «с секундомером в руках».

Кедми выразил мнение, что ситуация на Украине подошла к решающей стадии. Он отметил, что основная группировка украинских войск на восточном побережье Днепра окружена. Согласно его оценке, украинские войска бросили все оставшиеся силы на черноморское побережье в сторону Одессы.

Эксперт считает, что российская армия не потерпела ни одной неудачи с начала специальной военной операции по приказу Путина. По его словам, этот конфликт закончится «освобождением всей Украины».

В мире,Яков Кедми,Владимир Путин,НАТО,
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