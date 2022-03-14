Власти Южной Кореи начнут вакцинацию детей от COVID

Власти Республики Корея начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса с 31 марта. Об этом в понедельник заявил министр государственного управления и безопасности Чон Хэ Чхоль.
"Правительство начнет с конца марта проводить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые раньше в кампании не участвовали", - приводит агентство Yonhap слова министра.
Республика Корея одобрила применение вакцины от американской компании Pfizer в отношении этой возрастной группы в феврале. В понедельник также начнется вакцинация подростков 12-17 лет бустерной дозой.
Министр указал, что безопасность прививки для детей младше 11 лет была подтверждена опытом других стран. Чон Хэ Чхоль также отметил, что на эту возрастную группу приходится свыше 15% всех случаев заражения коронавирусом.
По данным Национального управления по контролю и профилактике заболеваний, в понедельник зафиксировано чуть больше 309 тыс. новых случаев инфицирования, общее число случаев за время пандемии превысило 6,8 млн. За прошедшие сутки умерли 200 человек, общее число летальных исходов составило 10 595.