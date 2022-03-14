Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили возможность усиления санкций против России и положение дел на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Елисейского дворца.
Как говорится в сообщении, лидеры двух стран договорились об ужесточении уже принятых рестрикций в отношении России и предоставлении поддержки Украине. Они также условились в дальнейшем совместно принять все полезные инициативы, направленные на прекращение боевых действий. Макрон и Байден также обсудили прогресс переговоров Москвы и Киева.
В переговорах лидеров США и Франции принял участие президент Украины Владимир Зеленский и рассказал о положении дел. По его словам, сейчас в стране все спокойно. Макрон выразил поддержку Киеву и рассказал о дополнительной помощи, предоставление которой было ранее согласовано по итогам саммита Европейского союза в Версале.
Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на решение президента страны Владимира Путина начать специальную военную операцию на территории Украины. Ограничения коснулись российских банков, ЦБ, бизнесменов, чиновников и компаний из разных сфер. Многие иностранные компании приостановили свою деятельность на территории России.