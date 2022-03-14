Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили возможность усиления санкций против России и положение дел на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Елисейского дворца.

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Как говорится в сообщении, лидеры двух стран договорились об ужесточении уже принятых рестрикций в отношении России и предоставлении поддержки Украине. Они также условились в дальнейшем совместно принять все полезные инициативы, направленные на прекращение боевых действий. Макрон и Байден также обсудили прогресс переговоров Москвы и Киева.

В переговорах лидеров США и Франции принял участие президент Украины Владимир Зеленский и рассказал о положении дел. По его словам, сейчас в стране все спокойно. Макрон выразил поддержку Киеву и рассказал о дополнительной помощи, предоставление которой было ранее согласовано по итогам саммита Европейского союза в Версале.