В Еврокомиссии признали Россию стратегической угрозой

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия превратилась в стратегическую угрозу после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я считаю, очень важно, чтобы мы действительно действовали и сотрудничали друг с другом как союзники. Я считаю, что Россия более не стратегический вызов. Это стратегическая угроза. Мы должны остановить ее, остановить эту войну", - сказал замлавы ЕК.
Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.