В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
20 минут назад

В Еврокомиссии назвали Россию стратегической угрозой

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия превратилась в стратегическую угрозу после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Еврокомиссии признали Россию стратегической угрозой
Фото: ReutersReuters

"Я считаю, очень важно, чтобы мы действительно действовали и сотрудничали друг с другом как союзники. Я считаю, что Россия более не стратегический вызов. Это стратегическая угроза. Мы должны остановить ее, остановить эту войну", - сказал замлавы ЕК.

«На что способен русский медведь»: что грозит Западу из-за санкций против РФ

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России. Отмечается, что санкции направлены против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Последние новости
В мире,Санкции,Марош Шефчович,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители