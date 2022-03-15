В Еврокомиссии признали Россию стратегической угрозой

"Я считаю, очень важно, чтобы мы действительно действовали и сотрудничали друг с другом как союзники. Я считаю, что Россия более не стратегический вызов. Это стратегическая угроза. Мы должны остановить ее, остановить эту войну", - сказал замлавы ЕК.