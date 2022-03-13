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33 минуты назад

Советник Зеленского рассказал о переговорах «нон-стоп» с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о переговорах «нон-стоп» с Россией в своем Twitter.

Советник Зеленского рассказал о переговорах «нон-стоп» с Россией
Фото: ReutersReuters

«Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания», — пояснил Подоляк.

Он уточнил, что 14 марта состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил информацию о проведении российско-украинских переговоров. По его словам, они запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.

Третий раунд переговоров Киева и Москвы состоялся 7 марта. Встреча прошла в Беловежской Пуще в Белоруссии. По итогам раунда глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания России не оправдались.

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