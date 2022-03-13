В Раде назвали видео Зеленского из госпиталя фейком

Депутат Рады Илья Кива заявил, что на опубликованном видео с президентом Украины Владимиром Зеленским в госпитале, показана погибшая еще в феврале медсестра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

В воскресенье, 13 марта, в Telegram-канале офиса Зеленского появился ролик, в котором показано, как глава государства навестил в больнице украинских военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области, а также вручил им награды. При этом не указывалось, где находится госпиталь.

«На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве», — указал парламентарий в Telegram.

По его словам, речь идет о медике Инне Дерусовой, которая погибла 26 февраля. В подтверждение Кива приводит сообщение, предположительно, знакомого медсестры.

«Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!» — заключил политик.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.