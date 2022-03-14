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19 минут назад

Зеленский выдвинул требование к Microsoft

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Технологические компании Microsoft, Oracle и SAP должны прекратить поддержку продуктов в России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский выдвинул требование к Microsoft
Фото: ТАССТАСС

Зеленский заявил в Twitter, что больше «не может быть полурешений или полутонов», есть «только черное и белое, добро и зло». Он призвал Microsoft, Oracle, SAP «остановить войну». По словам Зеленского, продолжение поддержки продуктов в России станет «поддержкой агрессора».

Напомним, американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Oracle,Microsoft,
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