Зеленский выдвинул требование к Microsoft

Технологические компании Microsoft, Oracle и SAP должны прекратить поддержку продуктов в России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил в Twitter, что больше «не может быть полурешений или полутонов», есть «только черное и белое, добро и зло». Он призвал Microsoft, Oracle, SAP «остановить войну». По словам Зеленского, продолжение поддержки продуктов в России станет «поддержкой агрессора».
Напомним, американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.