Рада представила НАТО в образе безголового мужчины

Рада своеобразно изобразила НАТО, представив альянс в образе безголового мужчины в костюме. Соответствующая картинка опубликована в Telegram-канале украинского парламента.

Фото: Телеграм-канал «Верховна Рада Украни» Телеграм-канал «Верховна Рада Украни»

На изображении видно, что этот "мужчина" стоит перед стеной, воздвигнутой из букв фразы Close the sky ("Закройте воздушное пространство").

На стене запечатлены желтый и синий отпечатки рук Украины, которая пытается "дотянуться" до НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО объявить беспилотную зону над территорией его страны в качестве предупредительной меры, отметив, что это не должно вовлечь альянс в конфликт с Россией. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией.