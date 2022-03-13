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46 минут назад

Рада представила НАТО в образе безголового мужчины

Рада своеобразно изобразила НАТО, представив альянс в образе безголового мужчины в костюме. Соответствующая картинка опубликована в Telegram-канале украинского парламента.

Рада представила НАТО в образе безголового мужчины
Фото: Телеграм-канал «Верховна Рада Украни»Телеграм-канал «Верховна Рада Украни»

На изображении видно, что этот "мужчина" стоит перед стеной, воздвигнутой из букв фразы Close the sky ("Закройте воздушное пространство").

На стене запечатлены желтый и синий отпечатки рук Украины, которая пытается "дотянуться" до НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО объявить беспилотную зону над территорией его страны в качестве предупредительной меры, отметив, что это не должно вовлечь альянс в конфликт с Россией. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации.

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