Зеленский поблагодарил Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию в отношении россиян, сообщает РИА «Новости».

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По его словам, Meta и другие метаплатформы «занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами».

Ранее Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, подтвердила временное снятие запрета на призывы к насилию в отношении российских военных на территории Украины. При этом вице-президент Meta Ник Клегг, подчеркивал, что компания «не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских» на своей платформе.

Роскомнадзор принял решение ограничить на территории России доступ к социальной сети Instagram с 14 марта.

Решение о блокировке Facebook было принято 4 марта в связи с дискриминацией российских СМИ и информационных ресурсов.