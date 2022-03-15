Зеленский объявил дату возобновления переговоров с Россией

«Завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат [переговоры] завтра», — объявил Зеленский в своем видеообращении в Telegram. По его словам, переговоры проходят «довольно неплохо».