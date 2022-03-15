Зеленский объявил дату возобновления переговоров с Россией

Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат [переговоры] завтра», — объявил Зеленский в своем видеообращении в Telegram. По его словам, переговоры проходят «довольно неплохо».
Зеленский также доложил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
«Взаимопонимание на 100%», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в видеоформате. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заяви, что на переговорах двух стран наблюдается «существенный прогресс». В Киеве заявили, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто в течение одной-двух недель, крайний срок — май.