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19 минут назад

Зеленский назвал дату возобновления переговоров с Россией

Ura.RuUra.Ruиещё 22

Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский объявил дату возобновления переговоров с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат [переговоры] завтра», — объявил Зеленский в своем видеообращении в Telegram. По его словам, переговоры проходят «довольно неплохо».

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Зеленский также доложил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в видеоформате. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заяви, что на переговорах двух стран наблюдается «существенный прогресс». В Киеве заявили, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто в течение одной-двух недель, крайний срок — май.

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