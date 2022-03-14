Елизавета II перестала выгуливать своих собак

Британская королева Елизавета II на протяжении шести месяцев не выгуливает своих собак из-за слабого здоровья, доверяя это помощникам. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

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Собеседник таблоида выразил опасения, что королева никогда не поправится настолько, чтобы снова гулять со своими собаками. Такое заявление он сделал после того, как стало известно, что Елизавета II не будет присутствовать на службе по случаю Дня Содружества в понедельник, 14 марта. Причина, по которой монаршая особа не посетит службу, не уточняется.

За всю свою жизнь британская королева была хозяйкой свыше 30 корги и дорги (помесь корги и таксы). Как отметил источник издания, после смерти супруга принца Филиппа в 2021 году питомцы стали для нее источником утешения.

В 2015 году Елизавета II заявила, что перестанет заводить новых питомцев из-за опасения, что они переживут ее. После смерти пса по кличке Вулкан в декабре 2020 года, у нее оставалась единственная собака — дорги Кэнди. Однако в марте 2021 года ей подарили двух щенков. Позднее один из них умер.