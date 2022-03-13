Европе предрекли большой раскол из-за Украины

Европейские страны не смогли договориться о финансировании оборонительных проектов на саммите ЕС в Версале. В итоге Европа стоит на грани большого раскола из-за украинского кризиса, пишет газета Handelsblatt.

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На саммите рассмотрели санкции против России, возможность кандидатуры Киева в ЕС и вопросы обороны. Результатом встречи стало коммюнике о «значительном повышении» военных расходов.

При этом участники так и не смогли договориться о том, кто будет финансировать перевооружение ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил возмещать оборонные расходы за общий счет ЕС. С этим не согласились премьер Голландии Марк Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Они считают, что расходы на оборону должны нести национальные бюджеты.

Ситуацию усугубляет то, что у ЕС нет своей армии и единого оборонпрома, поэтому расходы снизить не удастся.