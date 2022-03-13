США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России

США пригрозили Китаю «последствиями», если Пекин попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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«Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», - сказал Салливан.

Он добавил, что это повлечет за собой последствия для КНР и Вашингтон будет «внимательно следить, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России».

При этом Салливан отказался от комментариев, когда его спросили, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина, если он поможет России.