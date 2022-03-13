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50 минут назад

США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России

Майк Габриелян

США пригрозили Китаю «последствиями», если Пекин попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России
Фото: ReutersReuters

«Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», - сказал Салливан.

Он добавил, что это повлечет за собой последствия для КНР и Вашингтон будет «внимательно следить, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России».

Турция поставила точку в вопросе антироссийских санкций

При этом Салливан отказался от комментариев, когда его спросили, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина, если он поможет России.

Ранее эксперты проанализировали, как Китай может помочь РФ в условиях санкций.

В мире,Джейк Салливан,
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