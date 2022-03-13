США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России

США пригрозили Китаю «последствиями», если Пекин попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», - сказал Салливан.
Он добавил, что это повлечет за собой последствия для КНР и Вашингтон будет «внимательно следить, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России».
При этом Салливан отказался от комментариев, когда его спросили, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина, если он поможет России.
Ранее эксперты проанализировали, как Китай может помочь РФ в условиях санкций.