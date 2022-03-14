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1 час назад

Погибший на Украине американский журналист оказался сотрудником Time

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Американский журналист Брент Рено, который погиб на Украине, работал над видеопроектом издательского дома Time, сообщила компания.

Погибший на Украине американский журналист оказался сотрудником Time
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Издательский дом пояснил, что «впоследние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios». Проект был направлен на освещение «глобального кризиса с беженцами», передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что Рено работал на New York Times. Представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста, но тот не работал на издание. Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба.

В мире,Хуан Диего,
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