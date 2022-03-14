Погибший на Украине американский журналист оказался сотрудником Time

Издательский дом пояснил, что «впоследние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios». Проект был направлен на освещение «глобального кризиса с беженцами», передает РИА «Новости» .

Напомним, сообщалось, что Рено работал на New York Times. Представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста, но тот не работал на издание. Сопровождавший Рено фотограф из США Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. Он рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских лиц, на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба.