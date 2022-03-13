Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет. Об этом он сказал во время предвыборного митинга Сербской прогрессивной партии в Бачка-Паланке, передает ТАСС.
«Кто-то говорит: «никогда не говори никогда, возможно, мы когда-нибудь вступим в НАТО». Но я говорю: не нужно вступать в НАТО. Я думаю, Сербия должна остаться военно нейтральной, защищать свой военный нейтралитет», - сказал Вучич.
Он отметил, что во время своего президентства не уничтожал армию Сербии, а укреплял ее, чтобы «никогда ни от кого не зависеть, кроме своего народа».
«Это наша политика», - добавил Вучич.
Накануне, на другом предвыборном митинге Вучич сказал, что сербы могут простить, но не смеют забыть преступления военных НАТО, убивавших детей.
«Нам не нужно вступать в НАТО, наша обязанность простить, как сказал патриарх Порфирий, но мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии», - сказал президент.