Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет. Об этом он сказал во время предвыборного митинга Сербской прогрессивной партии в Бачка-Паланке, передает ТАСС.

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«Кто-то говорит: «никогда не говори никогда, возможно, мы когда-нибудь вступим в НАТО». Но я говорю: не нужно вступать в НАТО. Я думаю, Сербия должна остаться военно нейтральной, защищать свой военный нейтралитет», - сказал Вучич.

Он отметил, что во время своего президентства не уничтожал армию Сербии, а укреплял ее, чтобы «никогда ни от кого не зависеть, кроме своего народа».

«Это наша политика», - добавил Вучич.

Накануне, на другом предвыборном митинге Вучич сказал, что сербы могут простить, но не смеют забыть преступления военных НАТО, убивавших детей.