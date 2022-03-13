В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России

Влиятельная американская газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника заявила, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение с Ираном, если Москва не откажется от своих требований по гарантиям. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ потребовала письменные гарантии от Америки, что санкции против России не помешают ее дальнейшему сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления так называемого «Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе» (СВПД).

По сведениям издания, Вашингтон не намерен обсуждать какие-либо исключения из «связанных с Украиной» ограничительных мер против Москвы, с тем, чтобы «спасти» СВПД.

В том случае, если Россия продолжит настаивать на своих требованиях, подчеркивает издание, США сделают попытку заключения альтернативного соглашения. Москва из него будет исключена.