В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России

Влиятельная американская газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника заявила, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение с Ираном, если Москва не откажется от своих требований по гарантиям. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ потребовала письменные гарантии от Америки, что санкции против России не помешают ее дальнейшему сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления так называемого «Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе» (СВПД).
По сведениям издания, Вашингтон не намерен обсуждать какие-либо исключения из «связанных с Украиной» ограничительных мер против Москвы, с тем, чтобы «спасти» СВПД.
В том случае, если Россия продолжит настаивать на своих требованиях, подчеркивает издание, США сделают попытку заключения альтернативного соглашения. Москва из него будет исключена.
Отмечается, что на принятие решения России отводится не более недели.