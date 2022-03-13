Американцы отказались пускать на берег моряков из России и Украины

Глава Американской палаты судоходства Кэти Меткалф в интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal рассказала, что после начала специальной операции на Украине российских и украинских моряков с действующими визами США перестали пускать на берег. Об этом пишет РБК.

Фото: © REUTERS / Lucy Nicholson © REUTERS / Lucy Nicholson

По ее мнению, такое решение было принято вследствие опасения властей, что члены экипажей судов из этих стран пожелают остаться в США, и не улетят на родину.

Источник издания рассказал, что такие случаи действительно были. Несколько моряков обратились к правительству Америки с просьбой о гуманитарной защите.

Отмечается, что визы, выданные морякам коммерческих судов, дают им возможность провести некоторое время в Америке. Но пограничники могут не пустить их на берег, если подозревают, что моряки не вернутся на свои корабли, либо останутся в США на срок более длительный, чем разрешено по закону.