Лидер Сербии оценил влияние украинского кризиса на экономику Европы

Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу TV Pink рассказал об особенностях современной международной повестки, деятельности сербского правительства в условиях кризиса, своем отношении к проблеме Косово. Об этом пишет ТАСС.

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Он отметил, что экономика большинства государств ощутила на себе последствия экономической войны Запада с Россией. По мнению Вучича, это самый серьезный «кризис со времен Второй мировой войны».

Но власти Сербии стараются сделать все возможное, чтобы население страны не испытывало проблем с продуктами и горючим.

«Мы делаем все, чтобы люди не ощутили серьезных последствий, хотя невозможно не ощутить последствий этого крупнейшего конфликта», - пояснил сербский президент.