В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
19 минут назад

Вучич: кризис на Украине нанес значительный удар по европейской экономике

Елена Прошина

Президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу TV Pink рассказал об особенностях современной международной повестки, деятельности сербского правительства в условиях кризиса, своем отношении к проблеме Косово. Об этом пишет ТАСС.

Лидер Сербии оценил влияние украинского кризиса на экономику Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что экономика большинства государств ощутила на себе последствия экономической войны Запада с Россией. По мнению Вучича, это самый серьезный «кризис со времен Второй мировой войны».

Вучич рассказал о желаемом газовом контракте с Россией

Но власти Сербии стараются сделать все возможное, чтобы население страны не испытывало проблем с продуктами и горючим.

«Мы делаем все, чтобы люди не ощутили серьезных последствий, хотя невозможно не ощутить последствий этого крупнейшего конфликта», - пояснил сербский президент.

Кроме того, Вучич рассказал, что негативно относится к идее вступления Косово в Североатлантический альянс.

В мире,Александар Вучич,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители