Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Пресс-служба казахстанской авиакомпании Qazaq Air заявила, что перевозчик возобновит отмененные ранее рейсы в РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт», - говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы также сообщается о том, что компания тщательно придерживается требований «по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам».

Сотрудники компании также принесли извинения за «временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта».