Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Пресс-служба казахстанской авиакомпании Qazaq Air заявила, что перевозчик возобновит отмененные ранее рейсы в РФ. Об этом пишет РИА «Новости».
«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт», - говорится в заявлении.
В сообщении пресс-службы также сообщается о том, что компания тщательно придерживается требований «по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам».
Сотрудники компании также принесли извинения за «временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта».
Ранее компания отменила рейсы из-за того, что «получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве». Сообщалось, что отмена полетов будет действовать вплоть до решения проблемного вопроса со страховкой.