В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, содействуя тому, чтобы помочь сопротивлению украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, [чтобы] не распространить войну на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерную конфронтацию", - утверждал он. "Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать".