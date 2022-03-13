В ЕС назвали главный риск введения бесполетной зоны на Украине

Создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Periódico.
"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, содействуя тому, чтобы помочь сопротивлению украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, [чтобы] не распространить войну на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерную конфронтацию", - утверждал он. "Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать".
"Санкции не способны остановить войну в одночасье, но они способны ослабить российскую экономику и дорого обойдутся России", - сказал Боррель. "То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян, - добавил он. - Мы не вводим санкции против России, чтобы сменить ее политический режим".
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел санкции.