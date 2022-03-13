Названа цель атаки на консульство США в Ираке

Корреспондент иранского государственного ТВ заявил, что основной целью ракетного удара со стороны армии Исламской республики Иран по району расположения американского консульства в Ираке было уничтожение якобы дислоцированных в регионе «секретных израильских баз». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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Портал отмечает, что официального комментария со стороны властей Ирана пока не последовало. В администрации США рассказали, что в результате обстрела ракетами граждане США не пострадали.

В ночь на воскресенье, 13 марта, в городе Эрбиль на севере Ирака прозвучали мощные взрывы. Их источником явился ракетный обстрел района города, в котором находится консульство США, напоминает РИА «Новости».

«Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24», - цитирует агентство слова источника в службе безопасности Ирака.