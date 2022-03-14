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1 час назад

Fitch понизило рейтинги семи российских госкомпаний

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи российских государственных компаний. Такая мера связана с понижением суверенного рейтинга Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз агентства.

Fitch понизило рейтинги семи российских госкомпаний
Фото: ЖЖЖЖ

До уровня «С» (преддефолтный) опустились рейтинги РЖД, «Роснано», «Автодора», «Почты России», ФПК, банка «Дом.рф» и «Связьинвестнефтехима». Для них, как пояснили в Fitch, действуют те же факторы, что и для страны.

Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C» 9 марта. Как указывалось в заявлении, такой уровень означает неизбежность дефолта.

Позднее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала, что дефолт в России больше не выглядит невероятным, как раньше. По ее словам, санкции загнали страну в глубокую рецессию, но неясны как длительность санкций, так и возможность России платить по долгам.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете хватает средств, чтобы расплатиться по долгам. Заморозку золотовалютных резервов ЦБ чиновник назвал попыткой создать искусственный дефолт. До этого он объяснял, что Россия может начать выплату по еврооблигациям в рублях.

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