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40 минут назад

В Китае резко возросло число заболевших COVID-19

News.ruNews.ru

В Китае зафиксирован резкий рост числа заражений коронавирусом. За минувшие 24 часа медики выявили свыше 1,9 тысячи новых случаев COVID-19, что стало максимальным суточным приростом с февраля 2020 года, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.

В Китае резко возросло число заболевших COVID-19
Фото:  Zhao Zishuo/XinHua/Global Look Press Zhao Zishuo/XinHua/Global Look Press

Власти также сообщаюто более 1,4 тысячи новых бессимптомных случаев заражений. Днём ранее внутри Китая было зарегистрировано 476 острых случаев заболевания COVID-19 и 1048 бессимптомных. В связи с распространением коронавируса в городе Чанчуне с населением 9 млн человек был введён карантин .

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115466 заражённых коронавирусом и 4636 летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний.

Накануне в России выявили минимальное число заражений COVID-19 с 20 января. По данным на 12 марта, число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 48 154, до 17 290 197. Умерло за сутки 630 человек, общее число летальных исходов составляет 360 215.

В ближайшие несколько лет о завершении пандемии коронавируса объявлено, скорее всего, не будет, заявил ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он предположил, что заболеваемость будет то расти, то снижаться.

В мире,Евгений Тимаков,
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