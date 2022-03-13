Трамп не исключил участия Республиканской партии на выборах

Экс-глава США Дональд Трамп во время митинга сторонников в штате Южная Каролина, говоря о перспективах Республиканской партии, заявил о том, что возможно "придется снова выдвигаться". Об этом сообщают РИА Новости.

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По поводу выборов президента США в 2024 году Трамп добавил, что ограничен законодательством, однако четкого ответа так и не дал. Он подчеркнул, что важно не допустить "мошенничества на выборах".