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46 минут назад

Трамп не исключил участия Республиканской партии на выборах

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Экс-глава США Дональд Трамп во время митинга сторонников в штате Южная Каролина, говоря о перспективах Республиканской партии, заявил о том, что возможно "придется снова выдвигаться". Об этом сообщают РИА Новости.

Трамп не исключил участия Республиканской партии на выборах
Фото: ReutersReuters

По поводу выборов президента США в 2024 году Трамп добавил, что ограничен законодательством, однако четкого ответа так и не дал. Он подчеркнул, что важно не допустить "мошенничества на выборах".

Трамп добавил, что Республиканская партия должна не упустить шанс и одержать победу на промежуточных выборах в палату представителей в конце 2022 года.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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