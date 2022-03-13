Великобритания проведет саммит стран Северной Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Представители стран намерены обсудить общие угрозы в сфере безопасности, ситуацию на Украине, а также долгосрочную энергетическую безопасность и способы оказания помощи Украине. Также в ходе саммита планируется поднять вопрос о кибербезопасности и мерах реагирования на так называемые «угрозы» со стороны России.

В канцелярии британского премьера пояснили, что 14 марта премьер устроит ужин для лидеров стран Северной Европы в своем загородном поместье Чекерс, а на следующий день руководители государств проведут саммит в столице Британии. При этом 14-15 марта у Джонсона акже запланированы отдельные встречи с премьер-министрами Латвии, Финляндии и Швеции в резиденции на Даунинг-стрит.