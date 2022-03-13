Зеленский: Все утвержденные гуманитарные коридоры сработали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 12 марта, на территории страны сработали все утвержденные гуманитарные коридоры.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске, — передает РИА Новости слова из обращения Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

11 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что более 2,6 миллиона украинцев желают эвакуироваться в Россию. Генерал уточнил, что за последние сутки укрыться в России изъявили желание еще 23 127 человек.