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1 час назад

Зеленский сообщил, что все утвержденные гуманитарные коридоры сработали

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 12 марта, на территории страны сработали все утвержденные гуманитарные коридоры.

Зеленский: Все утвержденные гуманитарные коридоры сработали
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске, — передает РИА Новости слова из обращения Зеленского.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

11 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что более 2,6 миллиона украинцев желают эвакуироваться в Россию. Генерал уточнил, что за последние сутки укрыться в России изъявили желание еще 23 127 человек.

Вооруженные силы Украины, по его данным, используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники. При этом мэры городов не могут контактировать с Россией для организации гуманитарных коридоров из-за запрета властей в Киеве, заключил он.

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