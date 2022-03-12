Зеленский: у НАТО не хватает смелости объединиться ради Украины

«Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема», — сказал украинский лидер.