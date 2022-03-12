Зеленский: у НАТО не хватает смелости объединиться ради Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у стран-членов Североатлантического альянса не хватает смелости объединиться ради Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема», — сказал украинский лидер.
В недавнем интервью телеканалу ABC News Зеленский заявил, что охладел к НАТО из-за отказа воевать за Украину. Он отметил, что причиной также является отказ от создания силами альянса бесполетной зоны над Украиной.
В Госдепартаменте отметили, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину касательно вопроса вступления в Североатлантический альянс.
Аналогичную позицию высказал ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что государства-члены альянса должны будут, в свою очередь, оценить, готов ли Киев к присоединению к НАТО.