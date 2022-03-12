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16 минут назад

Зеленский: у НАТО не хватает смелости объединиться ради Украины

Газета.RuГазета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у стран-членов Североатлантического альянса не хватает смелости объединиться ради Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский: у НАТО не хватает смелости объединиться ради Украины
Фото: ReutersReuters

«Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО нет, не было… Даже когда мы говорим о закрытии неба, согласованной позиции нет. Если мы не можем решить вопрос о поставках некоторых видов оружия, тут философский вопрос… Смелости в объединении ради Украины членов НАТО я не вижу. И это большая проблема», — сказал украинский лидер.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

В недавнем интервью телеканалу ABC News Зеленский заявил, что охладел к НАТО из-за отказа воевать за Украину. Он отметил, что причиной также является отказ от создания силами альянса бесполетной зоны над Украиной.

В Госдепартаменте отметили, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину касательно вопроса вступления в Североатлантический альянс.

Аналогичную позицию высказал ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что государства-члены альянса должны будут, в свою очередь, оценить, готов ли Киев к присоединению к НАТО.

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