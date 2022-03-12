Боррель заявил об угрозе стране НАТО со стороны России

Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. С таким утверждением выступил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Фото: Reuters Reuters

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — утверждал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.

По его мнению, РФ может "расширить свою военную деятельность", которая "может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]".

"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", — сказал Боррель.

По его словам, ЕС считает необходимым "нанести экономике [России] такой ущерб", чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.

10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что РФ никогда не хотела войны и до сих пор не хочет, а желает ее закончить. Министр добавил, что Россия всегда серьезно выдвигает свои предложения о дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.