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10 минут назад

Боррель: ЕС опасается, что РФ "может расширить военную деятельность" против страны НАТО

ТАССТАСС

Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. С таким утверждением выступил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил об угрозе стране НАТО со стороны России
Фото: ReutersReuters

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — утверждал Боррель в интервью турецкому телеканалу CNN Turk на полях дипломатического форума в Анталье.

По его мнению, РФ может "расширить свою военную деятельность", которая "может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]".

"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", — сказал Боррель.

По его словам, ЕС считает необходимым "нанести экономике [России] такой ущерб", чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.

10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что РФ никогда не хотела войны и до сих пор не хочет, а желает ее закончить. Министр добавил, что Россия всегда серьезно выдвигает свои предложения о дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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