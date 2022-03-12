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35 минут назад

Зеленский: за военную помощь придется расплачиваться

Елена Прошина

Западные страны предоставляют Киеву помощь в долг, за нее предстоит расплачиваться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский: за военную помощь придется расплачиваться
Фото: ReutersReuters

«Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», - сказал он на брифинге.

Зеленский также считает, что Украина «заслужила быть в ЕС», и члены союза должны ее «конкретно поддержать».

В конце февраля Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении Украины к сообществ. В Брюсселе выразили солидарность и поддержку, однако не приняли решения о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление. Там заявили, что только на рассмотрение данного вопроса в ЕС «уйдут месяцы и годы».

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов купить противоракетные системы, чтобы «закрыть» воздушное пространство страны.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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