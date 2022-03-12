Госдеп пообещал Украине "полезные дипломатические шаги"

Представитель Госдепартамента США заявил, что власти Соединенных Штатов готовы предпринимать дипломатические шаги, которые Киев сочтет полезными, сообщает ТАСС.

Фото: J. Scott Applewhite/AP J. Scott Applewhite/AP

Он подчеркнул, что США работают над тем, чтобы «поставить украинцев в максимально сильную позицию на переговорах», в том числе путем создания для России «серьезных издержек» и предоставления Украине помощи для «обеспечения безопасности».

«В течение всей этой войны мы говорили, что не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну, чтобы та согласилась вступать или не вступать в НАТО», — указал представитель ведомства, добавив, что США с самого начала призывали Россию прекратить конфликт и поддерживали дипломатию и усилия Киева «по достижению режима прекращения огня» .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к нейтралитету. По его словам, он охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, после того как альянс не готов принять Украину и боится конфронтации с Россией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи, об оккупации речи не идет. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские ВС не наносят удары по жилым объектам. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.