ФРГ попросила приостановить отправку поездов с украинскими беженцами из Польши

"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации", - сказал Шефернакер.