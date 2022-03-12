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9 минут назад

МИД Китая: антироссийские санкции не решат проблем

Елена Прошина

Пресс-служба МИД Китая заявила, что Пекин не одобряет односторонние санкции, так как их применение приводит к экономическим потерям всех сторон, мешает мирным переговорам. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пекине оценили антироссийские санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники ведомства подчеркнули, что «Китай не одобряет использование санкций в качестве способа решения проблем и тем более выступает против не имеющих международно-правовой основы односторонних санкций».

Россия подготовила ответные санкции против стран Запада

Они назвали причины, по которым в Пекине негативно относятся к санкциям.

«Практика показала, что санкции не только не решат проблем, но и создадут новые проблемы, не только приведут к проигрышной для обеих или многих сторон ситуации в экономике, но и помешают процессу политического урегулирования», - отметили в китайском МИД.

На вопрос о поставках российским авиакомпаниям запчастей для самолетов, которые якобы были отменены ранее, сотрудники пресс-службы посоветовали обращаться к представителям «соответствующих ведомств».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что попросил главу китайского МИД помочь урегулировать ситуацию на Украине. Он полагает, что Пекин имеет значительное влияние на Москву и в состоянии оказать действенную поддержку Европе в этом вопросе.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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