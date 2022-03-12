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34 минуты назад

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Марселе

Елена Прошина

В Марселе сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы обезвредить напавшего на них с ножом злоумышленника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французское издание La Provence.

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Марселе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападение произошло в субботу утром, в так называемом «Старом порту». Один из полицейских получил ранение.

В свою очередь, Ren.tv со ссылкой на Sud Ouest, сообщает, что неизвестный мужчина недалеко от ратуши Старого порта пытался зарезать трех полицейских. Сотрудники правопорядка открыли огонь. От полученных ранений преступник «скончался на месте».

Отмечается, что мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными. Ведется следствие.

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