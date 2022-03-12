Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Марселе

В Марселе сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы обезвредить напавшего на них с ножом злоумышленника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французское издание La Provence.

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Нападение произошло в субботу утром, в так называемом «Старом порту». Один из полицейских получил ранение.

В свою очередь, Ren.tv со ссылкой на Sud Ouest, сообщает, что неизвестный мужчина недалеко от ратуши Старого порта пытался зарезать трех полицейских. Сотрудники правопорядка открыли огонь. От полученных ранений преступник «скончался на месте».