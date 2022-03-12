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14 минут назад

Италия арестовала яхту российского миллиардера

Газета.RuГазета.Ru

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источники в итальянском силовом ведомстве.

Италия арестовала яхту российского миллиардера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость этой яхты класса «A» оценивается в €530 млн. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и называется крупнейшим мотосейлером в мире.

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Как сообщается, данное судно находилось на стоянке в порту Триеста.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Мельниченко находится на шестом место в списке российских миллиардеров. Его состояние увеличилось на $1,99 млрд, до $19,5 млрд.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

По информации издания, яхта «Lady M», принадлежащая Мордашову, задержана в порту Империи, а яхта «Lena» Тимченко — в Сан-Ремо. Оба бизнесмена вошли в санкционный список ЕС, принятый в связи со спецоперацией России на Украине.

Также газета заявила, что в Тоскане конфисковали виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.

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В мире,Олег Савченко,Филипп Старк,Андрей Мельниченко,Алишер Усманов,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Госдума,ЕС,
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