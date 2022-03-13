Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину

10 марта Гросси заявил, что Москве и Киеву удалось начать переговоры по безопасности на украинских атомных электростанциях. По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные беседы. Гросси отметил, что его первой целью было учредить прямой диалог между Россией и Украиной на самом высоком уровне, и этого удалось достичь. Стороны выразили готовность сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине.