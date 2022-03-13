В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
51 минуту назад

Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси запланировал поездку на Украину, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу украинской «Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом"» Петра Котина.

Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил Котин, дата визита главы МАГАТЭ еще не определена. «Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен посетить Киев», — анонсировал он.

10 марта Гросси заявил, что Москве и Киеву удалось начать переговоры по безопасности на украинских атомных электростанциях. По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные беседы. Гросси отметил, что его первой целью было учредить прямой диалог между Россией и Украиной на самом высоком уровне, и этого удалось достичь. Стороны выразили готовность сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине.

В турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины.

В мире,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители