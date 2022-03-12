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52 минуты назад

Властям США предрекли «катастрофический провал»

Lenta.ruLenta.ru

Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является «катастрофическим провалом» руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.

Властям США предрекли «катастрофический провал»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, к новому стратегическому вооружению России относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые способны преодолевать любую оборону Соединенных Штатов, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500. Он добавил также, что китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении способны преодолевать ПВО американских авианосцев.

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Голдман считает, что власти США должны задуматься о том, как Москва и Пекин смогли добиться стратегического превосходства по гиперзвуковым летательным аппаратам.

«А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», — заявил он.

Ранее сообщалось, что компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury Военно-морских сил (ВМС) США. Оборонная компания модернизирует «самолет Судного дня», который предназначен для управления стратегической авиацией и атомными подводными лодками. В рамках соглашения Northrop Grumman произведет модернизацию парка E-6B в течение пяти лет.

В мире,Дэвид Голдман,Верховный суд,АО "Заслон",
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