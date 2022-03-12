В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
6 минут назад

Микробиолог: Украина стала "суперполигоном" США для создания биооружия

Елена Прошина

США сделали Украину «суперполигоном» для отработки методов и средств ведения биологической войны. Подобными действиями они нарушили конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия. Об этом заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, сообщает РИА Новости.

Микробиолог: Украина стала "суперполигоном" США для создания биооружия
Фото: ReutersReuters

По его словам, США на территории Украины отрабатывали новейшие технологии биологического оружия, используя для своих экспериментов разный генофонд — животных, людей и растений. Вследствие этого на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии, уверен Никулин.

«Появлялись и легочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что США разрабатывали новые виды биологического оружия, производили и накапливали его. Своими действиями они нарушили все заповеди, составляющие основу конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Никулин отметил, что на Украине подготовили сотни литров специальной жидкости для выращивания опасных патогенов. По его словам, это доказывает факт «промышленного, а не лабораторного производства».

В мире,Игорь Никулин,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители