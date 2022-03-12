Микробиолог: Украина стала "суперполигоном" США для создания биооружия

США сделали Украину «суперполигоном» для отработки методов и средств ведения биологической войны. Подобными действиями они нарушили конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия. Об этом заявил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, США на территории Украины отрабатывали новейшие технологии биологического оружия, используя для своих экспериментов разный генофонд — животных, людей и растений. Вследствие этого на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии, уверен Никулин.

«Появлялись и легочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что США разрабатывали новые виды биологического оружия, производили и накапливали его. Своими действиями они нарушили все заповеди, составляющие основу конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.