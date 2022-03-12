С паспортом РФ опасно выйти из дома: Украинец о ситуации в Киеве

Проживающих на Украине россиян массово притесняют и оскорбляют неонацисты из-за проводимой РФ спецоперации. Граждане России боятся рассказывать кому-либо о своих корнях. Пребывание на Украине с российским паспортом стало не только сложным, но и опасным для жизни. Об этом рассказал эмигрировавший в 1994 году в Киев Андрей.

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«После начала операции в феврале 2022-го сказать кому-то, что у тебя гражданство РФ, стало просто страшно, даже знакомым людям. Кажется, ненависть и насмешки в отношении россиян стали не просто нормой — обязанностью», — поделился мужчина в беседе с «Известиями».

По его словам, после разрыва дипломатических отношений Москвы и Киева для граждан РФ стали невозможными поиск работы и оформление социальных гарантий. Даже «передвигаться сейчас по Украине с российским паспортом опасно», добавил он.

Больше всего юноша боится попасть на представителей местной теробороны, снабженных оружием и игнорирующих закон.

«Представляете, на что способна компания нетрезвых, „патриотически настроенных“ людей с автоматами, увидев паспорт гражданина РФ?», — задается вопросом Андрей.

По мнению мужчины, антироссийская истерия на Украине сегодня достигла таких масштабов, что «расправляться с россиянами уже открыто призывают вчерашние друзья, соседи, коллеги».

Россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она привела в пример ситуацию с русским дальнобойщиком, машину которого повредили в Европе.