США предупредили Путина о новой эскалации конфликта

Если конфликт на Украине вспыхнет с новой силой, Россию ждут «значительные последствия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

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На регулярном брифинге для журналистов Псаки задали вопрос о мерах, принимаемых Вашингтоном в ответ на действия России на территории Украины. По ее словам, все действия США подтверждают, что «каждый шаг в сторону эскалации» со стороны президента России Владимира Путина и российского правительства «будет иметь значительные последствия».

Псаки подчеркнула, что США с помощью санкций надеются изменить курс российских властей и прекратить события на Украине, однако затрудняются ответить, когда это произойдет. Она подчеркнула, что введенные США и ЕС финансовые санкции, а также мобилизация мирового сообщества в поддержку Украины служат одной цели — «положить конец этому конфликту».