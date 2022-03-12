США предупредили Путина о новой эскалации конфликта

Если конфликт на Украине вспыхнет с новой силой, Россию ждут «значительные последствия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.
На регулярном брифинге для журналистов Псаки задали вопрос о мерах, принимаемых Вашингтоном в ответ на действия России на территории Украины. По ее словам, все действия США подтверждают, что «каждый шаг в сторону эскалации» со стороны президента России Владимира Путина и российского правительства «будет иметь значительные последствия».
Псаки подчеркнула, что США с помощью санкций надеются изменить курс российских властей и прекратить события на Украине, однако затрудняются ответить, когда это произойдет. Она подчеркнула, что введенные США и ЕС финансовые санкции, а также мобилизация мирового сообщества в поддержку Украины служат одной цели — «положить конец этому конфликту».
По словам официального представителя Белого дома, санкции уже оказали серьезное влияние на экономику России. Он подчеркнула, что рубль по стоимости сравнялся с центом и в настоящий момент признан «самой низко оцениваемой валютой в мире». Влияние санкций также можно оценить по реакции близких к президенту РФ людей, а также «отважного возмущения тысяч людей в России», отметила Псаки.