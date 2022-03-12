В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
49 минут назад

США предупредили Путина о новой эскалации конфликта

Елена Прошина

Если конфликт на Украине вспыхнет с новой силой, Россию ждут «значительные последствия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

США предупредили Путина о новой эскалации конфликта
Фото: ReutersReuters

На регулярном брифинге для журналистов Псаки задали вопрос о мерах, принимаемых Вашингтоном в ответ на действия России на территории Украины. По ее словам, все действия США подтверждают, что «каждый шаг в сторону эскалации» со стороны президента России Владимира Путина и российского правительства «будет иметь значительные последствия».

Байден допустил начало третьей мировой войны

Псаки подчеркнула, что США с помощью санкций надеются изменить курс российских властей и прекратить события на Украине, однако затрудняются ответить, когда это произойдет. Она подчеркнула, что введенные США и ЕС финансовые санкции, а также мобилизация мирового сообщества в поддержку Украины служат одной цели — «положить конец этому конфликту».

По словам официального представителя Белого дома, санкции уже оказали серьезное влияние на экономику России. Он подчеркнула, что рубль по стоимости сравнялся с центом и в настоящий момент признан «самой низко оцениваемой валютой в мире». Влияние санкций также можно оценить по реакции близких к президенту РФ людей, а также «отважного возмущения тысяч людей в России», отметила Псаки.

В мире,Политика,Владимир Путин,Администрация США,Правительство РФ,ЕС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители