В Вашингтоне назвали условие ослабления санкций против России

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении «военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины» в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

В пятницу, 11 марта, в Белом доме объявили о санкциях в отношении 12 депутатов Госдумы РФ, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Кроме того, США сегодня ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.