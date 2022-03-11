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1 час назад

Госдеп США назвал условие ослабления санкций против России

Вероника Полынина

США не ослабят санкционное давление на Россию, пока российский президент Владимир Путин придерживается нынешнего курса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне назвали условие ослабления санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении «военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины» в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. США, Евросоюз и ряд других стран отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов.

В пятницу, 11 марта, в Белом доме объявили о санкциях в отношении 12 депутатов Госдумы РФ, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Кроме того, США сегодня ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что кризис вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада закончится, когда будут выполнены требования РФ. По его словам, российская сторона сформулировала конкретные требования, которые переданы украинской стороне.

В мире,Нед Прайс,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,Госдеп США,ЕС,
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