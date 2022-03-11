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22 минуты назад

Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение об окончании боевых действий

ТАССТАСС

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в прошедшем во вторник телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему принять предложение президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий. Об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на чиновника с украинской стороны.

Предложение Беннета по урегулированию конфликта на Украине возмутило Зеленского
Фото: ТАССТАСС

По его информации, в администрации Зеленского такое предложение было воспринято негативно.

"Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать", - заявил источник.

Как отмечает портал, представитель израильского премьера назвал информацию недостоверной.

"Премьер-министр не намерен давать Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов", - приводит Axios слова чиновника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил агентству Reuters, что Россия требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, прописала конституционно свой нейтральный статус, признала Крым в составе России, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. При этом он подчеркнул, что в этом случае военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.

С момента начала специальной военной операции РФ на территории Украины Путин и Беннет дважды общались по телефону - 27 февраля и 2 марта. Как сообщала пресс-служба Кремля, в первой из этих бесед премьер Израиля, в частности, предложил посреднические услуги своей страны "в целях приостановки военных действий", во втором разговоре Беннет "высказал некоторые соображения" по украинской тематике "с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств".

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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