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1 час назад

Россиянам осложнили открытие счетов в банках Грузии

Вероника Полынина

Грузинские банки серьезно осложнили открытие счетов для граждан России и Белоруссии или же вообще отказывают им в этом, сообщает «Взгляд» со ссылкой на корреспондента в Тбилиси.

Россиянам осложнили открытие счетов в банках Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам корреспондента, крупнейший грузинский банк ТВС отказывает гражданам России в открытии счетов, а «Банк Грузии» просит россиян заполнить заявку на открытие счета, в котором потенциальный клиент должен «осудить агрессию России против Грузии и Украины» и подтвердить, что не разделяет «пропаганду России».

При этом даже при положительных ответах открытие счета не гарантировано.

В Грузии ранее были приостановлены операции по картам VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции США и Евросоюза.

«Санкции были учреждены в отношении российских банков и банковских карт. Владельцы карт санкционированных банков не смогут осуществлять операции с картами — будь то обналичивание суммы или оплаты. Соответственно, владельцы этих карт не смогут пользоваться сервисами карт в банковской системе Грузии», — заявили в Ассоциации банков Грузии.

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Под санкции ЕС попали ВТБ, Сбер, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.

В Нацбанке Грузии также сообщали, что грузинские коммерческие банки не сотрудничают с российской платежной системой «МИР».

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