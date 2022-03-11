Россиянам осложнили открытие счетов в банках Грузии

Грузинские банки серьезно осложнили открытие счетов для граждан России и Белоруссии или же вообще отказывают им в этом, сообщает «Взгляд» со ссылкой на корреспондента в Тбилиси.

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По словам корреспондента, крупнейший грузинский банк ТВС отказывает гражданам России в открытии счетов, а «Банк Грузии» просит россиян заполнить заявку на открытие счета, в котором потенциальный клиент должен «осудить агрессию России против Грузии и Украины» и подтвердить, что не разделяет «пропаганду России».

При этом даже при положительных ответах открытие счета не гарантировано.

В Грузии ранее были приостановлены операции по картам VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции США и Евросоюза.

«Санкции были учреждены в отношении российских банков и банковских карт. Владельцы карт санкционированных банков не смогут осуществлять операции с картами — будь то обналичивание суммы или оплаты. Соответственно, владельцы этих карт не смогут пользоваться сервисами карт в банковской системе Грузии», — заявили в Ассоциации банков Грузии.