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51 минуту назад

Минфин разрешил американцам в РФ ввоз и вывоз долларовых банкнот

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Американцы, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их. Об этом говорится в генеральной лицензии американского минфина.

США сделали исключения из санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ, который запрещает, в частности, экспорт, продажу или поставку из США «или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству РФ или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Однако исключение из указа распространяется на физлиц, являющихся гражданами США, находящихся в Российской Федерации». Они смогут ввозить и вывозить из РФ долларовые банкноты и использовать их «для личного содержания».

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.

Ранее Байден подписал указа о запрете импорта морепродуктов, рыбы, алмазов и спиртных напитков из России. Как утверждает Байден, эта мера стала следующим шагом в запрете импорта продукции, и на этот раз она коснулась «хрестоматийных» сфер российской экономики.

В мире,Санкции КНДР,Джозеф Байден,Правительство РФ,
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