ЕК готовит план отказа от газа и нефти из России

Еврокомиссия намерена представить на саммите ЕС, который пройдет в середине мая, план по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году. Об этом по итогам неформальной встречи Евросоюза в Версале заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.