ЕК готовит план отказа от газа и нефти из России

Еврокомиссия намерена представить на саммите ЕС, который пройдет в середине мая, план по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году. Об этом по итогам неформальной встречи Евросоюза в Версале заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. На саммите Евросоюза ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. Также глава ЕК отметила, что Евросоюз обязан обеспечить европейцам поставки энергоресурсов, отказываясь от импорта из РФ и массово инвестируя в возобновляемые источники.