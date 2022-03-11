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36 минут назад

ЕК готовит план отказа от газа и нефти из России

Елена Прошина

Еврокомиссия намерена представить на саммите ЕС, который пройдет в середине мая, план по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году. Об этом по итогам неформальной встречи Евросоюза в Версале заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

ЕК готовит план отказа от газа и нефти из России
Фото: ReutersReuters

«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. На саммите Евросоюза ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. Также глава ЕК отметила, что Евросоюз обязан обеспечить европейцам поставки энергоресурсов, отказываясь от импорта из РФ и массово инвестируя в возобновляемые источники.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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