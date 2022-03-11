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15 минут назад

Канада вводит санкции против Минобороны России

Говорит МоскваГоворит Москва

Сообщение об этом содержится на сайте правительства.

Канада вводит санкции против Минобороны России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил о введении ограничительных мер в отношении пяти россиян и ряда организаций. Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств России. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация «Иркут», судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» и холдинг «Вертолёты России».

Также Канада в рамках антироссийских санкций запретила импорт нефтепродуктов.

В мире,Джастин Трюдо,Минобороны России,Адмиралтейские верфи,Иркут,АО "Вертолеты России",
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