Канада вводит санкции против Минобороны России

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил о введении ограничительных мер в отношении пяти россиян и ряда организаций. Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств России. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация «Иркут», судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» и холдинг «Вертолёты России».