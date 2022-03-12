«Россия ничего не сможет сделать»: чем иранская ядерная сделка опасна для Москвы

После 11 месяцев переговоров иранская ядерная сделка находится под угрозой срыва. Как пишут СМИ, причиной тому — спецоперация России на Украине и обрушившиеся на Москву санкции. Российская дипломатия пытается не допустить ситуации, при которой Европа и США смогут компенсировать отказ от российской нефти за счет поставок из Ирана, считают эксперты.

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Подписание иранской ядерной сделки, которого ожидали еще в конце прошлой недели, отложено из-за требований России, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

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В публикации утверждается, что Россия требует включить в соглашение гарантии того, что любой будущий российский бизнес с Ираном будет освобожден от санкций Евросоюза и США.

Так Москва, как считает издание, решила отвечать на санкции, введенные против нее за проведение военной спецоперации на Украине.

Возможно ли удовлетворить требования России

Переговорщики из США, Великобритании, Франции, Германии и Китая не могут найти способ удовлетворить такие требования, отметили дипломаты. Это значит, что теперь, после 11 месяцев переговоров в Вене, процедура подписания сделки, скорее всего, будет приостановлена для проведения двусторонних переговоров между Ираном и Россией.

Но, как объяснил Politico неназванный высокопоставленный западный чиновник, знакомый с ситуацией, требования России невозможно удовлетворить: переговоры в Вене были о том, чтобы вернуть Иран и США к соглашению 2015 года, а не о санкциях против Москвы.

Как отметило издание, из-за этих условий России атмосфера на переговорах в течение последних нескольких дней была чрезвычайно напряженной.

Предполагалось, что возобновление функционирования этой ядерной сделки позволит России вести дела с Ираном в полном объеме, но, поскольку против России введены новые санкции из-за ситуации на Украине, Москва остается в проигрыше в этой сделке, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

"Москва многое делает, чтобы сделка состоялась, но фактически ничего не получает взамен. То есть привилегированный доступ на иранский рынок получат западные компании, для России в этом нет никакого смысла", - объяснил он "Газете.Ru".

Заключение сделки в ее нынешнем виде позволит Ирану резко увеличить объемы поставок своей нефти на мировой рынок: Тегеран сможет компенсировать Европе недостающие объемы в случае ее отказа от российских поставок, отметил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Сажин. По его словам, вполне возможно, что Исламская республика может компенсировать нехватку нефти и для США. По этой причине России и необходимо включение определенной статьи в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Но я думаю, Иран, который находится сегодня в сложном экономическом положении, не будет ориентироваться на Москву - бизнес есть бизнес. Ожидать, что Тегеран будет заниматься благотворительностью в отношении России, не стоит. США сейчас нуждаются в заключении этой сделки, поэтому это вполне вероятно в ближайшие недели и даже дни. И Россия ничего не может сделать, чтобы воспрепятствовать этой сделке", - сказал он "Газете.Ru".

Можно ли восстановить сделку без России

Как заявили Politico официальные лица, знакомые с ходом переговоров, восстановление ядерной сделки без участия России теоретически возможно.

Для этого потребуется найти другую страну, которая будет вывозить избыточный обогащенный уран Ирана, обменивать его на природный уран и работать с Исламской республикой над преобразованием ее атомной электростанции в Фордо в исследовательский центр. Среди возможных кандидатов на эту роль называется даже Казахстан.

Без России осуществить ядерную сделку довольно сложно, поскольку она играет в ней заметную техническую роль, отметил Николай Сурков.

"Если передать функции России Западу, встает вопрос, будут ли иранцы доверять западным партнерам в этой ситуации. Вероятно, сейчас Россию будут пытаться исключить, но вопрос в том, у кого будет больше аргументов. Если Россия подпишет сделку в том виде, в котором она есть сейчас, для нее никакой выгоды не будет", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что и в СМИ эта информация появилась не просто так.

"Это попытка оказать дополнительное давление на Москву и подготовить общественное мнение к тому, что, если и будет срыв сделки, то виновата будет Россия. Сомневаюсь, что Москва пойдет на уступки. А в этом случае либо западники должны будут уступить, либо они потратят еще какое-то время для поиска замены России", - сказал Николай Сурков.