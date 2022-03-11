Зарубежные СМИ оценили санкции против российских бизнесменов

Зарубежные СМИ высказались о санкциях, введенных против бизнесменов из России. Об этом РИА Новости написало в своем Telegram-канале.
В частности, американская газета Wall Street Journal отметила, что ранее ни одно из правительств западных стран не вводило санкций против Романа Абрамовича. Международная деловая газета Financial Times обратила внимание на то, что это стало самой агрессивной мерой британского правительства против российских бизнесменов.
«Однако она последовала только после критики в адрес властей о том, что под санкции не попадают олигархи из России», - приводит РИА Новости заявление газеты.
Американская газета Washington Post отметила, что рестрикции введены под международным и внутренним давлением. Теперь Британия лишилась репутации места, где богатые россияне, имеющие связи с представителями Кремля, могут жить, инвестировать и делать пожертвования.
Британская газета Daily Mail указала на то, что ограничения не только лишили возможности Абрамовича жить «красиво», но и угрожают разрушить фантастически благополучное существование его семерых детей. Издание подчеркивает, что в связи с последними событиями их могут перестать приглашать на светские мероприятия, праздники элиты.
Ранее Великобритания приняла решение ввести персональные санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича и ряда других россиян. Согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страну. Также они распространяются на президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Русала» Олега Дерипаску, главу «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, одного из руководителей банка «Россия» Дмитрия Лебедева.