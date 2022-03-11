Зарубежные СМИ оценили санкции против российских бизнесменов

Зарубежные СМИ высказались о санкциях, введенных против бизнесменов из России. Об этом РИА Новости написало в своем Telegram-канале.

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В частности, американская газета Wall Street Journal отметила, что ранее ни одно из правительств западных стран не вводило санкций против Романа Абрамовича. Международная деловая газета Financial Times обратила внимание на то, что это стало самой агрессивной мерой британского правительства против российских бизнесменов.

«Однако она последовала только после критики в адрес властей о том, что под санкции не попадают олигархи из России», - приводит РИА Новости заявление газеты.

Американская газета Washington Post отметила, что рестрикции введены под международным и внутренним давлением. Теперь Британия лишилась репутации места, где богатые россияне, имеющие связи с представителями Кремля, могут жить, инвестировать и делать пожертвования.